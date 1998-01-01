  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تمدد توقيف المعتقل المصاب عمر يونس لـ 7 أيام

الخميس 25 أبريل 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تمدد توقيف المعتقل المصاب عمر يونس لـ 7 أيام


جنين / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أن محكمة سالم العسكرية قررت تمديد توقيف المعتقل المصاب عمر عوني عبد الكريم يونس (20 عاماً) من بلدة سنيريا قضاء مدينة قلقيلية، لـ 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وأوضحت الهيئة أن المعتقل يونس يقبع حالياً في مشفى "بلنسون" الإسرائيلي، تحت أجهزة التنفس الإصطناعي وأجهزة التخدير، وكانت قد عقدت جلسة التمديد دون حضوره نظراً لوضعه الصحي الصعب.

يشار الى أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب يونس قبل عدة أيام، بعد اطلاق النار عليه واصابته بعدة رصاصات بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الشرطة توضح بشأن قضية الطفل محمود شقفة المفقود في رفح

الحكومة أحالت 27 ألف موظف للتقاعد المبكر في الضفة وغزة

قيادي بالجهاد: نعيش أصعب أيامنا ويتحدث عن صفقة القرن

المالية تتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة حتى يوليو المقبل

فيديو: برلماني عراقي يشتم الفلسطينيين وعرفات ويساند تل ابيب واحتفاء اسرائيلي بتصريحاته

مبعوث ترامب: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويوضح حقيقة الكونفدرالية بصفقة القرن

نظرا لارتفاع اسعارها.. الزراعة بغزة تقرر السماح بإدخال الدجاج المبرد الكامل للقطاع

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الأمم المتحدة تحذر: السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا

506500M

اشتية يؤكد : الحكومة لن تزيد الضرائب لمواجهة الأزمة المالية

طفل

الخيط الأول نحو كشف اختفاءه .. الشرطة : العثور على ملابس الطفل المفقود برفح

هآرتس : نتنياهو نجح في تفكيك الالغام مغ غزة لكن أزمة السلطة تحدٍ جديد له

860x484

مبعوث ترامب "غرينبلات" يهاجم الشهيد أبو جهاد الوزير وحماس تدافع