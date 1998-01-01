"شاكيد" تتلقى دعوة رسمية للانضمام لحزب "الليكود"

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الرفاهية الإسرائيلي، حاييم كاتس، صباح اليوم الخميس، وزيرة القضاء، ايلييت شاكيد، للانضمام لحزب "الليكود"، واعداً أن يدعمها.

يشار أن "ايليت شاكيد" شكلت حزب جديد مع وزير التعليم، نفتلي بنت، قبل أشهر من الانتخابات الإسرائيلية باسم "اليمين الجديد"، لكن الحزب لم يتجاوز نسبة الحسم.

وهناك من ذهب بالقول: إن هذه الخطوة هي الضربة القاضية والنهائية لـ"نفتلي بنت" والذي في الماضي انشق عن حزب "الليكود" وانضم لحزب "البيت اليهودي" وفشل مؤخراً في تجاوز نسبة الحسم في الحزب الذي شكله مع "شاكيد" بعد أن انشقا عن "البيت اليهودي".