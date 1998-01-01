  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"شاكيد" تتلقى دعوة رسمية للانضمام لحزب "الليكود"

الخميس 25 أبريل 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شاكيد" تتلقى دعوة رسمية للانضمام لحزب "الليكود"


القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الرفاهية الإسرائيلي، حاييم كاتس، صباح اليوم الخميس، وزيرة القضاء، ايلييت شاكيد، للانضمام لحزب "الليكود"، واعداً أن يدعمها.

يشار أن "ايليت شاكيد" شكلت حزب جديد مع وزير التعليم، نفتلي بنت، قبل أشهر من الانتخابات الإسرائيلية باسم "اليمين الجديد"، لكن الحزب لم يتجاوز نسبة الحسم.

وهناك من ذهب بالقول: إن هذه الخطوة هي الضربة القاضية والنهائية لـ"نفتلي بنت" والذي في الماضي انشق عن حزب "الليكود" وانضم لحزب "البيت اليهودي" وفشل مؤخراً في تجاوز نسبة الحسم في الحزب الذي شكله مع "شاكيد" بعد أن انشقا عن "البيت اليهودي".

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الشرطة توضح بشأن قضية الطفل محمود شقفة المفقود في رفح

قيادي بالجهاد: نعيش أصعب أيامنا ويتحدث عن صفقة القرن

المالية تتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة حتى يوليو المقبل

فيديو: برلماني عراقي يشتم الفلسطينيين وعرفات ويساند تل ابيب واحتفاء اسرائيلي بتصريحاته

مبعوث ترامب: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويوضح حقيقة الكونفدرالية بصفقة القرن

نظرا لارتفاع اسعارها.. الزراعة بغزة تقرر السماح بإدخال الدجاج المبرد الكامل للقطاع

تغريدات نارية لحمد بن جاسم بعد اختفائه لأسابيع!

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الأمم المتحدة تحذر: السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا

506500M

اشتية يؤكد : الحكومة لن تزيد الضرائب لمواجهة الأزمة المالية

طفل

الخيط الأول نحو كشف اختفاءه .. الشرطة : العثور على ملابس الطفل المفقود برفح

هآرتس : نتنياهو نجح في تفكيك الالغام مغ غزة لكن أزمة السلطة تحدٍ جديد له

860x484

مبعوث ترامب "غرينبلات" يهاجم الشهيد أبو جهاد الوزير وحماس تدافع