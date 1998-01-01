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"الاقتصاد" تصدر قائمة أسعار استرشادية للسلع الأساسية

الخميس 25 أبريل 2019 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تصدر قائمة أسعار استرشادية للسلع الأساسية


رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، ان السلع الاساسية متوفرة في السوق وتتماشى مع طلب المستهلك خلال شهر رمضان المبارك الامر الذي يستدعي من المستهلك ترشيد استهلاكه وعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية وخاصة في الاسبوع الاول من شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، ان قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل الأكثر استهلاكا في سلة المستهلك، خلال شهر رمضان، ستكون جاهزة مع نهاية الاسبوع القادم بعد الانتهاء من اعدادها مع كافة الشركاء بما يراعي مصالح كافة الأطراف كما انها ستخضع لمراجعة دورية.

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