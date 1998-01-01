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الخليل: مستوطنون يلقون موادا سامة في بئر مياه شرق يطا

الخميس 25 أبريل 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: مستوطنون يلقون موادا سامة في بئر مياه شرق يطا


الخليل / سما /

ألقى مستوطنون، اليوم الخميس، موادا سامة في بئر مياه شرق يطا جنوب الخليل.

وقالراتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب، إن مستوطني "ماعون" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، ألقوا موادا سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمه رعاة الأغنام في منطقة الحمره بالتواني في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة، بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر.

وأضاف أن أعمال العربدة ومطاردة الرعاة والتضييق عليهم من قبل المستوطنين في المسافر الشرقية ليطا والتي تتكثف في موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم وطردهم من أراضيهم للسيطرة عليها.

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