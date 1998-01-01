اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة جنين واتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي

جنين / سما /

وقعت غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون ثنائية مع اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي.

ووقع الاتفاقية رئيس الغرفة التجارية عمار ابو بكر، مع رئيس اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة، في مقر اتحاد رجال الأعمال الأتراك بمدينه اسطنبول التركية، بحضور محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وأشاد الرجوب بالدور الوطني لحكومة وشعب تركيا الداعم لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات، خاصة موقفهم السياسي المتجذر تجاه حقوق شعبنا من أجل إقامة دولته المستقلة.

وأعرب عن تمنياته بالمزيد من التشبيك وفتح أبواب التعاون المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، خاصة لما تلعبه تركيا في الدور والدعم المميز في مشروع المنطقة الصناعية في جنين.

وأشاد لأهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تسهم بالنهوض بواقع المحافظة تجاريا واقتصاديا.