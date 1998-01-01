"النقد" تعلن عن خيارين لتأجيل أقساط القروض للموظفين في غزة والضفة

رام الله / سما /

أعلنت سلطة النقد، اليوم الخميس، عن خيارين يتعلقان بالقروض المُستحقة على الموظفين المُقترضين من البنوك.

وقالت سلطة النقد في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن لدي الموظفين العموميين خياران حول تسديد الأقساط المُستحقة.

وأوضحت أن الخيار الأول: يمكن الموظف من الحصول على تسهيل جاري مدين مؤقت يعطيه حرية تأجل عدد من الأقساط إلى فترة يتم التوافق عليها بينه وبين البنك.

والخيار الثاني إعادة هيكلة بعض الأقساط خلال فترة عمر القرض أو بعده، وبما يتوافق عليه بينه وبين البنك.

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