وزير العدل يبحث مع القنصل البريطاني التعاون الثنائي

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، اليوم الخميس، تعزيز التعاون الثنائي، وتحديدا في المجال العدلي.

وأكد الشلالدة، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن وزارة العدل بدأت في إعداد خطة شاملة للثلاثة شهور المقبلة، والتي ترتكز على عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتطوير وتعزيز الطب الشرعي، وإنشاء "خط" لتلقي شكاوى المواطنين من الناحية القانونية وتوجيهها للجهات المختصة، ودراسة إنشاء "العيادات القانونية" للدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني.

وشدد على اهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار إلى أن وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.

وأكد سعي الوزارة لتوطيد العلاقات مع المملكة المتحدة في مجال العدالة وترسيخ القانون وعلى أسس صون حقوق الإنسان في فلسطين.

بدوره، أكد القنصل البريطاني دعم بلاده قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبشكل خاص اقامة دولتين.