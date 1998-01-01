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اشتية: المقدسيون خط الدفاع الأول عن الأمة

الخميس 25 أبريل 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: المقدسيون خط الدفاع الأول عن الأمة


رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين.

واطلع اشتية من المفتي على الأوضاع في مدينة القدس، والمسجد الأقصى، وما تتعرض له المدينة المقدسة، من تهويد وإجراءات من قبل الاحتلال، واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وشدد رئيس الوزراء على أن القدس خط أحمر، ودعمها والدفاع عنها واجب على كل عربي ومسلم، لمواجهة إجراءات الاحتلال وحربه على التاريخ والرواية الفلسطينية.

ووجه اشتية التحية لأهلنا في مدينة القدس على صمودهم وثباتهم ودفاعهم عن المدينة ومقدساتها، مشددا على أن المقدسيين خط الدفاع الأول عن الأمة

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