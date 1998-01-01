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اشتية يؤكد : الحكومة لن تزيد الضرائب لمواجهة الأزمة المالية

الخميس 25 أبريل 2019 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد : الحكومة لن تزيد الضرائب لمواجهة الأزمة المالية


رام الله / سما /

تعهد رئيس الوزراء محمد اشتية أنه وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي نتعرض لها، بسبب الإجراءات الإسرائيلية بالاقتطاع من أموال المقاصة، فإن الحكومة "لن تزيد الضرائب على المواطنين".

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من فعاليات مدينة نابلس، ضم البلدية وغرفة وتجارة نابلس، وملتقى رجال الاعمال في المدينة.

وقدم الوفد التهنئة لرئيس الوزراء على توليه منصبه، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدين التفافهم حول القيادة والحكومة لمواجهة كافة التحديات.

وأطلع الوفد اشتية على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وأهم المشاريع التي نفذت وستنفذ، إضافة إلى أهم الخطط والاحتياجات لا سيما على صعيد الصناعة والبنية التحتية والمياه والكهرباء.

من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الوفد على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، في ظل التحديات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، وسبل مواجهتها.

وشدد اشتية على تقديم الحكومة كافة أشكال الدعم لمحافظة نابلس كما كافة محافظات الوطن، مبيّناً أن محور استراتيجية الحكومة هو تعزيز صمود المواطنين، وأن أولويات هذه الاستراتيجية تعزيز المنتج الوطني، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى البدء في دراسة إنشاء جامعة للتدريب المهني.

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