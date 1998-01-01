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اشتية يستقبل وفدا من فعاليات محافظة نابلس

الخميس 25 أبريل 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من فعاليات مدينة نابلس، ضم البلدية وغرفة وتجارة نابلس، وملتقى رجال الأعمال في المدينة.

وقدم الوفد التهنئة لرئيس الوزراء على توليه منصبه، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدين التفافهم حول القيادة والحكومة لمواجهة كافة التحديات.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وأهم المشاريع التي نفذت والتي ستنفذ، إضافة لأهم الخطط والاحتياجات، لا سيما على صعيد الصناعة والبنية التحتية والمياه والكهرباء.

من جانبه، اطلع رئيس الوزراء الوفد على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، في ظل التحديات والإجراءات الاميركية والإسرائيلية، وسبل مواجهتها.

وشدد اشتية على تقديم الحكومة كافة أشكال الدعم لمحافظة نابلس كما كافة محافظات الوطن، مبيّناً أن محور استراتيجية الحكومة هو تعزيز صمود المواطنين، وأن أولويات هذه الاستراتيجية تعزيز المنتج الوطني، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا الى البدء في دراسة انشاء جامعة للتدريب المهني.

وأكد رئيس الوزراء انه وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي نتعرض لها، بسبب الإجراءات الإسرائيلية بالاقتطاع من أموال المقاصة، فان الحكومة لن تزيد الضرائب على المواطنين.

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