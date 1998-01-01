السنغال: فلسطين تفوز بأفضل مشاركة في معرض الطهي الفرنكوفوني

رام الله / سما /

تفوقت فلسطين على الدول المشاركة في معرض الطهي الفرنكوفوني المقام في العاصمة السنغالية داكار، والذي جرى عند تمثال النهضة الإفريقية المشهور.

وتميز المطعم الفلسطيني بدعم وإشراف سفارة دولة فلسطين لدى السنغال بأكبر حجم من الإقبال الجماهيري، وبإطراء كبير من قبل المنظمين والمشرفين على هذا المهرجان، والذي يندرج ضمن احتفاليات سنوية تنظمها مجموعة أصدقاء الفرانكوفونية في السنغال، وبمشاركة أكثر من 13 دولة، أبرزهم: فرنسا، وسويسرا، والغابون، وبوركينا فاسو، وتونس، والامارات العربية المتحدة، وجزر القمر، والكيبيك الكندية، وبلجيكا، والوني بروكسيل، وكندا، والكاميرون، ومدغشقر.