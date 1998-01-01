الأوقاف: قرعة الحج للمحافظات الشمالية الثلاثاء المقبل

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة الكترونيا لاختيار الحجاج لهذا الموسم 1440هـ- 2019م للمحافظات الشمالية، حيث سيتم إجراء القرعة الثلاثاء المقبل، في مقر الوزارة بالبيرة، الساعة 11 صباحا.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب، إن القرعة ستجري على التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها مسجلين سابقين، وأن عدد التجمعات المستهدفة تبلغ أكثر من 400 تجمعا سكانيا موزعة على كافة المحافظات الشمالية، وباقي التجمعات التي لم يجر بها التسجيل فسيتم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي، وفق القرعة التي أجريت سابقا، بما يتناسب والحصة المقررة.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموسم الحج، من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الأفضل، لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.

بدوره، أوضح الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الأشقر أن الوزارة قد بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكرا، حيث قامت بإتمام كافة الترتيبات الخاصة، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وانهاء جميع الترتيبات اللازمة للحجاج منذ لحظة خروجهم، وحتى وصولهم إلى الديار الحجازية، وسكنهم، وعودتهم.

ودعا الأشقر الذين سيحالفهم الحظ بالقرعة إلى التوجه لإحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة من قبل الوزارة، والتسجيل بها، ومن ثم التوجه إلى مديرية الأوقاف كل في محافظته، لاستلام وصل الدفع واستكمال باقي الاجراءات.

وأوضح، أن الوزارة أدخلت هذا الموسم خدمات اضافية لحجاج دولة فلسطين: كتقديم وجبة افطار في مكة المكرمة، وحافلات "VIP" لمن يرغب، ومن أجل تنظيم عملية شراء الهدي للحجاج قامت الوزارة بتأمينها واضافة ثمنها على رسوم الحج، بالإضافة الى نصب الخيم الحديثة في مشعري (جبل عرفات ومشعر منى)، وفرشها، وتوفير خدمات التكيف والمياه المعدنية والمشروبات الساخنة لكل حاج، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، والإنارة لكافة الخيم.

كما دعا كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من قبل الوزارة، وذلك حفاظا على حقوقهم، منوها إلى أن الوزارة قد وضعت الخطط اللازمة لمتابعة عمل الشركات من خلال طواقم العمل التي تقوم بالمتابعة.