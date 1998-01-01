الراتب الفلكي الذي سيتقاضاه هازارد في ريال مدريد

وكالات / سما /

اقترب إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة ، حيث ستكون هذه الصفقة بمثابة تعويض للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قرر الرحيل في الصيف الماضي.

وكشفت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الخميس عن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب الدولي البلجيكي بعد انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف ، حيث سيتقاضى راتباً ضخماً هو الاكبر من بين كل اللاعبين الحاليين في النادي الملكي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن إعلان انتقال هازارد إلى صفوف ريال مدريد سيتم بعد نهاية الموسم الجاري ، حيث جرى تسريع المفاوضات بهدف الحصول على خدماته بناء على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين الدين زيدان.

وأفادت هذه المعلومات أن قيمة انتقال هازارد إلى ريال مدريد ستتجاوز 115 مليون يورو التي طلبها تشيلسي ، في حين سيحصل الجناح البلجيكي على راتب سنوي بقيمة 23 مليون يورو ، ولكن ليس من المعروف إذا كانت خالية من الضرائب.

وسيضاف إلى راتب إدين هازارد السنوي مع ريال مدريد مبلغ آخر قيمته 17 مليون يورو ، وهو مبلغ خاص فرضه مسؤولو تشيلسي في المفاوضات مع النادي الإسباني ويتعلق بالمتغيرات على حسب الأداء والألقاب في كل موسم.