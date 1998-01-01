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وزيرة الصحة تبحث مع القنصل البريطاني العام دعم القطاع الصحي

الخميس 25 أبريل 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع القنصل البريطاني العام في مدينة القدس فيليب هول ومديرة مؤسسة DIFFID البريطانية دعم القطاع الصحي الفلسطيني وبرنامج طب العائلة.

جاء ذلك خلال اجتماع في مكتب وزيرة الصحة برام الله، اليوم الخميس، أطلعت خلاله الوفد البريطاني على واقع القطاع الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال، خصوصا في هذه الفترة الحرجة سياسيا واقتصادياً التي يمر بها شعبنا.

وناقش الاجتماع دعم بريطانيا والكلية الملكية البريطانية ومؤسسة DIFFID البريطانية دعمهم لبرنامج طب العائلة، إضافة إلى دعم المخيمات بشكل عام وقطاع غزة من خلال توفير 2 مليون دولار لدعم وحدة طوارئ في المحافظات الجنوبية من خلال منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزيرة الصحة إن الاستراتيجية الوطنية في القطاع الصحي تشمل القدس والمحافظات الجنوبية والشمالية، ودعم الحكومة غير المحدود لمستشفيات القدس.

#وزيرة الصحة

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