وزير الثقافة يبحث مع السفير الإكوادوري سبل التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف مع سفير جمهورية الإكوادور لدى فلسطين لويس اريلانو جيباجا، اليوم الخميس، آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيما في الجوانب الثقافية والترجمة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة البيرة، ضرورة التعاون من أجل تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، من أجل تنشيط التبادل الثقافي، وبدء الحوار على المستوى الفني لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين فلسطين والإكوادور.

وثمن أبو سيف الدعم الذي تقدمه الإكوادور للقضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز العلاقة الثقافية بين البلدين، مشددا على أهمية الترجمة المشتركة ما بين الإسبانية والعربية وتجربة الإكوادور المهمة في مجال الأدب، ونقل الخبرات الفلسطينية إلى الإكوادور في هذا المجال.

كما استعرض تحضيرات وزارة الثقافة لاحتفالية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، والفعاليات المنظمة التي سيشارك فيها أدباء وكتاب من مختلف دول العالم، وختم: هذه دعوة لمشاركة الإكوادور من خلال أدبائها وكتّابها في هذه الفعاليات".