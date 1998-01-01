نتنياهو يستأنف اليوم مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء كحلون

القدس المحتلة / سما /

يستأنف حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلال لقاء سيجمعه مع زعيم حزب كلنا موشيه كحلون.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن كحلون الذي حصل على 4 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، يطالب بالاحتفاظ بحقيبتي المالية والاقتصاد لصالح حزبه.

ورجحت مصادر أن يعمل كحلون على عقد صفقة مع نتنياهو تتضمن عودته لحزب الليكود.

وتقول مصادر سياسية إن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ستكون معقدة وطويلة بسبب الشروط التي تفرضها الأحزاب المختلفة بشأن بعض القضايا السياسية أو الأمنية وقضايا داخلية أخرى.