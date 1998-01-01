  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو: قرار واشنطن حول القدس والجولان مزعزع في الشرق الأوسط

الخميس 25 أبريل 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: قرار واشنطن حول القدس والجولان مزعزع في الشرق الأوسط


القدس المحتلة / سما /

 اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قرار واشنطن تجاه القدس والجولان المحتل والانسحاب من اتفاق إيران النووي، خطوة تزعزع الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ناريشكين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم الخميس، أنّ "قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهضبة الجولان كإقليم تابع للدولة اليهودية، خلافًا لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني يقوض الجهود الجماعية الرامية لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، يعرّض للخطر مبدأ تسوية الأزمات في المنطقة عبر المفاوضات متعددة الأطراف".

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الشرطة توضح بشأن قضية الطفل محمود شقفة المفقود في رفح

الحكومة أحالت 27 ألف موظف للتقاعد المبكر في الضفة وغزة

المالية تتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة حتى يوليو المقبل

سلطة النقد تتوقع موعد انتهاء الأزمة المالية للسلطة

السعودية تعدم 33 شيعيا بقطع الرأس بالسيف والحرابة وصلب احدهما

مبعوث ترامب: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويوضح حقيقة الكونفدرالية بصفقة القرن

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة بتاريخ 16 مايو

الأخبار الرئيسية

طفل

الخيط الأول نحو كشف اختفاءه .. الشرطة : العثور على ملابس الطفل المفقود برفح

هآرتس : نتنياهو نجح في تفكيك الالغام مغ غزة لكن أزمة السلطة تحدٍ جديد له

860x484

مبعوث ترامب "غرينبلات" يهاجم الشهيد أبو جهاد الوزير وحماس تدافع

42019253434054

فيديو: برلماني عراقي يشتم الفلسطينيين وعرفات ويساند تل ابيب واحتفاء اسرائيلي بتصريحاته

الجهاد

قيادي بالجهاد: نعيش أصعب أيامنا ويتحدث عن صفقة القرن ويبعث برسالة للسلطة مفادها..