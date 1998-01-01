موسكو: قرار واشنطن حول القدس والجولان مزعزع في الشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قرار واشنطن تجاه القدس والجولان المحتل والانسحاب من اتفاق إيران النووي، خطوة تزعزع الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ناريشكين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي اليوم الخميس، أنّ "قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهضبة الجولان كإقليم تابع للدولة اليهودية، خلافًا لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني يقوض الجهود الجماعية الرامية لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، يعرّض للخطر مبدأ تسوية الأزمات في المنطقة عبر المفاوضات متعددة الأطراف".