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هيئة الأسرى: الأسير خالد فراج يُعلق اضرابه المفتوح عن الطعام

الخميس 25 أبريل 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، بأن الأسير خالد جمال فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الخميس، وذلك بعد توصله لاتفاق مع ادارة سجون الاحتلال بأن يتم تمديد اعتقاله ادارياً  لثلاثة أشهر (جوهري) ويُفرج عنه بعدها.

ولفتت الهيئة بأن قرار الاعتقال الجوهري يبدأ بتاريخ 23/7/2019 وينتهي بتاريخ 23/10/2019.  

يذكر بأن الأسير فراج والقابع حالياً في معتقل "النقب" الصحراوي، معتقل منذ 23/1/2018، وكان قد دخل باضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 26/3/2019،  احتجاجاً على اعتقاله الاداري، وخلال فترة اضرابه طرأ تدهور على وضعه الصحي.

 
#اضراب عن الطعام

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