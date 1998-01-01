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صورة.. هل تكون أحلام ضحية مقلب من رامز جلال؟

الخميس 25 أبريل 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. هل تكون أحلام ضحية مقلب من رامز جلال؟


وكالات / سما /

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على حسابها الخاص في موقع “تويتر” صوراً لها من جزيرة بالي الأندونيسية.

وعلقت أحلام على الصور قائلة: “صباحكم خير على قلوبكم الجميلة من جزيرة بالي الجميلة”.

وربط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين وجود أحلام في جزيرة بالي وبين وجود الفنان رامز جلال هناك لتصوير حلقات برنامجه الجديد “رامز في الشلال”، وتساءل العديد من متابعي أحلام هل ستكون أحد ضحايا رامز في الموسم الجديد أم أن تواجدها في بالي كان من قبيل المصادفة.

وكان رامز جلال أعلن عن تصوير برنامجه الجديد للمقالب لعام 2019 في جزيرة بالي بإندونيسيا.

#أحلام #رامز جلال
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