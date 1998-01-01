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ابتكار آلات يمكنها النمو والتطور وكأنها "مخلوقات حقيقية"

الخميس 25 أبريل 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار آلات يمكنها النمو والتطور وكأنها "مخلوقات حقيقية"


وكالات / سما /

ابتكر علماء آلات صغيرة يمكنها استهلاك الغذاء والنمو وحتى التطور، مثل المخلوقات الحقيقية، ما أثار مخاوف من ثورة التكنولوجيا الحديثة.

وكشف العلماء أن الآلات المبتكرة تتقدم في العمر وتموت، وهو مستوى معقد "نابض بالحياة" لم يسبق له مثيل في الروبوتات.

وبهذا الصدد، قال البروفيسور، دان لوه، عالم الأحياء في جامعة "كورنيل"، الذي عمل في المشروع الثوري، إن الآلات معقدة تماما مثل الكائنات الحية البسيطة.

واستطرد لوه موضحا: "نقدم مفهوما جديدا نابضا بالحياة للمادة، يقوم على عملية الأيض الصناعي الخاص. نحن لا نصنع شيئا حيا، لكننا نصنع مواد أكثر واقعية من أي وقت مضى".

وقام فريق البحث بتطوير روبوتات باستخدام مادة حيوية صناعية، قائمة على الحمض النووي. وتتميز المادة بخصائص الكائنات الحية، بما في ذلك القدرة على التمثيل الغذائي وتوليد واستخدام الطاقة، والتجميع الذاتي.

وشكلت المواد آلات صغيرة تحركت من تلقاء نفسها، ونمت وتطورت عبر استهلاك الموارد، لتموت في نهاية المطاف.

وأوضح العلماء أن الآلات ليست حية، ولكنها تتصرف مثل الكائنات الحية، ويمكن أن تمهد الطريق للروبوتات ذاتية الاستدامة، أو الآلات ذاتية التكاثر.

ويمكن أن تثير هذه الخطوة مخاوف من سيطرة الروبوتات على الكوكب، من خلال تعلم إعادة إنتاج نفسها وتطوير ذاتها.

وفي السابق، حذر إيلون موسك من تطور الآلات الذكية، التي يمكن أن تصبح "ديكتاتورا خالدا لا يمكننا الهروب منه".

#آلات #مخلوقات

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