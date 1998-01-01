الخيط الأول نحو كشف اختفاءه .. الشرطة : العثور على ملابس الطفل المفقود برفح

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة أيمن البطنيجي، أن الأجهزة الأمنية عثرت على ملابس الطفل المفقود برفح فوق سطح احد الصالات، معتبراً ذلك الخيط الأول نحو كشف ملابسات اختفاءه.

وأوضح البطنيجي في تصريح لـ"صوت الأقصى"، صباح اليوم الخميس، استمرار عمليات البحث بصورة مكثفة للأجهزة الامنية في رفح منذ الابلاغ بإشارة اختفاء الطفل محمود شقفة.

تتواصل لليوم الرابع على التوالي جهود البحث عن الطفل محمود شقفة المفقود منذ مساء الاثنين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل عشرات المتطوعين بمساعدة افراد من الشرطة الفلسطينية البحث عن الطفل الذي اختفت اثاره من أمام منزل العائلة بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.