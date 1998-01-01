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إدانة عجوز قتلت زوجها لاشتراكه بقنوات إباحية على التلفاز!

الخميس 25 أبريل 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة عجوز قتلت زوجها لاشتراكه بقنوات إباحية على التلفاز!


وكالات / سما /

أدان القضاء الأمريكي عجوزا (69 عاما) بجريمة قتل من الدرجة الثانية، إثر إطلاقها النار على زوجها وقتله، لتقديمه طلبا للاشتراك بقناة إباحية على التلفاز.

وتوصل القضاء في ولاية أركنساس الأمريكية إلى أن، باتريشيا هيل، مسؤولة عن قتل زوجها، فرانك هيل، في مدينة باين بلاف، في شهر يوليو 2018.

وكانت المجرمة قد بررت فعلتها بأنها لم تكن تعلم أن إطلاق النار على قدم زوجها سيقتله، بينما كان ينحني، وأنها أقدمت على استخدام المسدس للفت انتباهه ليس إلا.

كما أشارت العجوز، باتريشيا، إلى أنها ألغت سابقا طلبا تقدم به الضحية لتفعيل قناة إباحية على التلفاز، حيث أطلقت النار عليه مرتين، بعدما تأكدت أنه اشترك بالقناة مجددا.

#عجوز #قتل

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