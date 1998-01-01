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حماس تستنكر عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران

الخميس 25 أبريل 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر عزم واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران


غزة / سما /

أعربت حركة حماس عن بالغ استنكارها وتنديدها بعزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشمل قطاع النفط.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي، أن فرض العقوبات الجديدة تصعيداً خطيراً يستهدف الشعب الإيراني الشقيق في تنميته واقتصاده، ويهدّد استقرار وأمن المنطقة والعالم.

وقالت إنَّ استمرار إدارة ترمب في فرض هذه العقوبات الجائرة مصيره الفشل، ولن تفلح في تحقيق أهدافها، ولن يقود المنطقة إلا إلى مزيد من إذكاء الصراعات والأزمات التي لا تخدم سوى أجندات ومصالح العدو الصهيوني وحلفائه، الذين يتربّصون بمقدرات الأمَّة وخيراتها، ويشكّلون خطراً حقيقياً على فلسطين وقضيتها العادلة، وكلّ من يدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

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