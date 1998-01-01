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صور مسرّبة "تفضح" أضخم هاتف من سامسونغ

الخميس 25 أبريل 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور مسرّبة "تفضح" أضخم هاتف من سامسونغ


وكالات / سما /

سرب موقع "سام موبايل" المتخصص بأخبار شركة سامسونغ صوراً لما قال إنه الجيل الثاني من حاسب الشركة الكورية اللوحي غالاكسي فيو Galaxy View الذي أطلقت الجيل الأول منه أواخر شهر أكتوبر 2015.

ومع أنه قد مضى على إطلاق غالاكسي فيو، نحو 4 سنوات، إلا أنه خلال الفترة الماضية لم يُسمع عن وجود جيل ثانٍ إلا في شهر أغسطس الماضي، حيث نقل موقع "أندرويد بوليس" المتخصص بأخبار نظام أندرويد عن مصدر مطلع بعض التفاصيل التقنية المتعلقة بـ "غالاكسي فيو 2".

والآن نشر موقع "سام موبايل" صوراً صحافية للحاسب اللوحي، الذي يبدو أنه سيحافظ على تصميم الجيل الأول مع بعض التحسينات على المسند، الذي سوف يأتي مع مفصل بتصميم مختلف. وأشار الموقع إلى أن الصور التي حصل عليها هي لنسخة من الحاسب سوف تُباع عن طريق شركة الاتصالات AT&T في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمواصفات التي ذكرها موقع "سام موبايل"، فهي تتفق مع ما نشره موقع "أندرويد بوليس" العام الماضي، خاصةً فيما يتعلق بأن حجم الشاشة سوف ينخفض من 18.4 بوصة الذي جاء به الجيل الأول، إلى 17.5 بوصة. وسوف يسمح المفصل بوضع المسند بزاوية 30 درجة، حين يكون الجهاز قائماً.

وسوف يضم "غالاكسي فيو 2"، الذي يحمل الاسم الرمزي SM-T927A، معالجاً من نوع إكزينوس 7885Exynos 7885، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 3 غيغابايت، ولا معلومات عن باقي المواصفات الأخرى.

#سامسونغ

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