احذروا استخدام هذه الكلمات كرمز سري على الإنترنت

وكالات / سما /

حذر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، من استخدام كلمات محددة في رموز السر التابعة لمستخدمي شبكة الإنترنت، في إطار دراسة جديدة نشرها المركز مؤخرا.

وأشارت الدراسة إلى أن استخدام أسماء أندية كرة القدم الشهيرة، مثل: "أرسنال" و"مانشيستر يونايتد" و"تشيلسي" و"ليفربول"، كرمز سري على الإنترنت، يعد أمرا خطيرا، إذ جرى اختراق تلك الرموز مئات آلاف المرات.

وعلاوة على ما سبق، حذر المركز البريطاني بشكل أشد من استخدام الأرقام كرمز سري، وخاصة إذا كانت تسلسلية، مثل: 123456، حيث جرى اختراق أكثر من 23.2 مليون رمز من هذا النوع حول العالم، ما جعله أكثر أنماط الرموز السرية ضعفا.

كما نوه المركز الأمني إلى ضرورة استبعاد الكلمات المألوفة وأسماء النجوم والمشاهير، فعلى سبيل المثال، تعرض رمز سري بكلمة "بوكيمون" للاختراق أكثر من 500 ألف مرة، ورمز بكلمة "Eminem"، للاختراق 350 ألف مرة.

وأشار مدير المركز البريطاني، إيان ليفي، إلى أن استخدام رموز سرية معقدة هو طريقة جيدة لبدء تحصين حساب المستخدم، كاستخدام ثلاث كلمات مختلفة وبصيغة عشوائية، ما يجعل من إمكانية كشف الرمز أمرا شبه مستحيل.

وعلى نحو عام، أظهرت الدراسة الأمنية أن الناس الأصغر سنا هم أكثر حذرا في حماية خصوصيتهم وصفحاتهم الشخصية، وفي المعلومات التي يشاركونها على الإنترنت.