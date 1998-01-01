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صورة.. المجمع يتصدر دوري الطاولة

الخميس 25 أبريل 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. المجمع يتصدر دوري الطاولة


غزة / سما /

حقق المجمع الإسلامي فوزا غاليا على نظيره خدمات المغازي (3-0), ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة.

ورفع المجمع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة, بفارق نقطة أمام ملاحقه المباشر فلسطين, الذي خسر أمام شباب خانيونس (الثالث 18 نقطة) (2-3), وبقي رصيد المغازي 14 نقطة في المركز السابع.

وفي باقي المباريات, تفوق شباب البريج بصعوبة على خدمات خانيونس (3-2), وفاز الصداقة على الأقصى (3-0), وبنفس النتيجة انتصر شباب كندا على اليرموك.

مباريات الأسبوع الحادي عشر

وتشهد منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب لقاءات قوية, إذ يلعب المجمع الإسلامي مع فلسطين, وشباب خانيونس مع خدمات خانيونس, وخدمات المغازي مع اليرموك, وشباب كندا مع غزة الرياضي, وشباب البريج مع الأقصى, وخدمات البريج مع الصداقة.

#المجمع الاسلامي
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