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الإسلامية والكلية لنهائي طائرة مؤسسات التعليم

الخميس 25 أبريل 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإسلامية والكلية لنهائي طائرة مؤسسات التعليم


غزة / سما /

صعد منتخبا الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية لنهائي بطولة الطائرة لمؤسسات التعليم العالي, التي ينظمها قسم النشاط الرياضي بالإسلامية على صالة نادي الصداقة غرب غزة, تحت رعاية مؤسسة أمواج الرياضية, وإشراف الاتحاد الفلسطيني للعبة.

وتفوق منتخب الإسلامية في المباراة الأولى للمربع الذهبي على جامعة فلسطين (2-0), بواقع: (25-17), و(25-9).

وأبدع من الإسلامية محمد حمدان وأنس مليحة وعبد الكريم مليحة, ومن فلسطين إبراهيم الزعانين ومحمود وادي.

وفي المباراة الثانية, انتصر منتخب الكلية الجامعية على جامعة غزة (2-0), بواقع: (25-21), و(25-20).

وبرز من الكلية الجامعية محمد أبو عاصي وعلي أبو عبيد, ومن جامعة غزة محمد أبو نصر ومحمد الفالوجي.

أدار اللقاءين تحكيميا أسامة المقيد, وجهاد أبو حبل, ورجب عبيد, وياسر أبو عبيد, وسجلهما سمير المقيد, وراقبهما محمد عوكل.

وفي سياق متصل, أكد مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي بالإسلامية, أن النهائي سيجري الاثنين المقبل على صالة نادي الصداقة.

وعبّر العزازي عن سعادته بوصول البطولة لمحطتها الختامية, مشيدا بالتزام مؤسسات التعليم العالي المختلفة خلال المباريات, وشاكرا عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية على رعايته للمسابقة.

#الجامعة الإسلامية

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