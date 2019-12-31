"القاهرة عمان" يعلن عن الفائز الأول بحملته "كل أسبوع فرحة"

رام الله / سما /

أعلن بنك القاهرة عمان، عن الفائز بالأسبوع الاول بجائزة الـ 30.000 دولار ضمن حملته الجديدة على حسابات التوفير، وتحمل اسم " كل أسبوع فرحة".

وفاز بجائزة الحملة الاسبوعية، التي تعتبر من بين الأضخم على مستوى القطاع المصرفي، المواطن ناهض سليمان فرحان أبو غولة، المدخر لدى فرع الاهلية، والذي لم يكن يتوقع نهائيا هذا الحدث السعيد.

وأكد أبو غولة، وهو عامل بناء، ورب أسرة تضمه وزوجته وأبناءهما الخمسة، أنه لم يصدق بادئ الأمر نبأ فوزه بالجائزة.

وقال: كثيرا ما سمعت عن جوائز في إطار حملات البنك، لكنني لم أكن أتصور أن يأتي اليوم الذي اكون أنا فيه أحد الرابحين.

وبين أنه سيوظف الجائزة لتزويج اثنين من أبنائه، وإطلاق مشروع يسهم في تحسين مستوى معيشة العائلة.

كما كشف البنك، عن هوية الفائز الأول بقسيمة شرائية بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده، وهو المواطن عادل محمود محمد الحميدة، المدخر لدى فرع باب الزقاق في بيت لحم.

وتجسد حملة جوائز حسابات التوفير "كل أسبوع فرحة" التي طرحها البنك في العام 2019 تبنى البنك لنهج إدخال الفرحة إلى حياة عملائه، عبر مكافأتهم ببرنامج جوائز قيمة تسهم في احداث تغير نوعي في حياتهم.

كما أن مثل هذه الحملات، تعكس عناية البنك بنشر وترسيخ ثقافة الادخار، ومفهوم الشمول المالي، كجزء من رسالته التنموية والاقتصادية.

وتتضمن الحملة جوائز نقدية وقسائم شرائية أسبوعيا، وسيارة (BMW 520) في شهر آب المقبل، علاوة على سيارة أخرى مماثلة في شهر كانون أول 2019.

وحدد البنك معايير ميسرة للاستفادة من الحملة، تتمثل في فتح حساب توفير بقيمة 200 دينار أو ما يعادلها بعملات الدولار أو الشيكل أو اليورو للعملاء الجدد، او تغذية الحساب القائم بمبلغ 50 دينارا أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل أو اليورو شهريا كحد أدنى، لتزداد فرص الفوز.

يذكر أن البنك حرص على أن توفر الحملة التي ستتواصل حتى 31-12-2019، مزايا عديدة، من أبرزها اجراء السحب بشكل دوري كل أسبوع، ما يعني منح فرص متجددة ومتواصلة لعدد كبير من العملاء للفوز، علاوة على اتاحة المجال للعملاء للحصول على بطاقة ماستركارد، بضمان حساب التوفير ومجاناً للسنة الأولى (البطاقات الجديدة فقط).