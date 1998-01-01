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حمدونة: اعتقال المرضى والتجار والصيادين انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني

الخميس 25 أبريل 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة  اليوم الخميس مجموعات الضغط الدولية والمؤسسات الإنسانية والجهات القانونية والحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف القرصنة واستغلال حاجات سكان قطاع غزة في الرزق والعلاج والكف عن سياسة الاعتقال التى تمارسها بحق المرضى ومرافقيهم والتجار عبر حاجز " ايرز " بيت حانون ، ومطاردة الصيادين واعتقالهم أثناء الصيد في المحيط المسموح به في بحر قطاع غزة .

وأضاف د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تعتقل سنوياً ما يقارب من عشرة مرضى ومرافق أثناء العلاج ، وأكثر من 60 صياداً ، وما يقارب من 20 تاجراً أو حامل تصريح عمل سنوياً من غزة ، مشيراً إلى أن هذه النسبة متفاوتة من عام لآخر .

وأشار د. حمدونة إلى اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً للمواطن كرم مصطفى محمد طنطاوي، 51 عاماً، من سكان أبراج القلعة جنوب محافظة خان يونس، المرافق لزوجته المريضة بالسرطان صفاء عبد المجيد طنطاوي، 47 عاماً، وذلك أثناء عودتهما إلى قطاع غزة بعد تلقيها العلاج في مستشفى المطلع بالقدس .

وأكد أن ما تقوم به أجهزة الأمن الاسرائيلية يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وأن انتهاج سياسة اعتقال المرضى ومرافقيهم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل نوعاً من العقوبة اللا إنسانية والمهينة ، من خلال استغلال حياة المواطنين عند مرورهم على حاجز بيت حانون (إيرز) لأغراض إنسانية وخاصة وهم في طريقهم إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر أو أثناء العمل كتجار ولأغراض الصيد في البحر .

#رأفت حمدونة

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