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هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب عمر يونس لـ7 أيام

الخميس 25 أبريل 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن محكمة سالم العسكرية قررت تمديد توقيف المعتقل المصاب عمر عوني عبد الكريم يونس (20 عاما) من بلدة سنيريا بمحافظة قلقيلية لـ7 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن المعتقل يونس يقبع حاليا في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير، وكانت قد عقدت جلسة التمديد دون حضوره نظرا لوضعه الصحي الصعب.

يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب يونس قبل عدة أيام، بعد اطلاق النار عليه وإصابته بعدة رصاصات بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

#هيئة الأسرى

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