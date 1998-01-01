  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضابط إسرائيلي يتحدّث على منصة الأمم المتحدة بزيّه العسكري

الخميس 25 أبريل 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي يتحدّث على منصة الأمم المتحدة بزيّه العسكري


القدس المحتلة / سما /

 نشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الليلة الماضية، تقريرًا عن ضابط إسرائيلي كبير شارك الشهر الماضي في اجتماع خاص بالأمم المتحدة في نيويورك وألقى كلمةً أمام الحضور مرتديًا الزي العسكري الرسمي للجيش الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، فإن الضابط هو بدر طريف، أحد كبار المسؤولين الطبيين في الجيش، وقد تحدّث خلال كلمته عن دور الطواقم الطبية الخاصة بالجيش الإسرائيلي في إنقاذ أرواح قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ضابط إسرائيلي يرتدي الزي العسكري أمام الأمم المتحدة كممثل لإسرائيل.

وقال طريف في حديث مع الموقع، إنه وخلال إلقائه الكلمة لم يغادر أي أحد القاعة، حتى تلك البلدان التي ليس لإسرائيل علاقات معها مثل الكويت ولبنان مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر لتمثيل إسرائيل، حيث تحدث لثلاث دقائق حول مهام قواته في الحفاظ على أرواح قوات حفظ السلام.

وبحسب الموقع، فإنه في المرة الأخيرة التي مثّل فيها طريف إسرائيل في منتدى دولي، تمت معاملته بمزيد من البرود، وكان ذلك في المؤتمر الأمني ​​السنوي في ميونيخ قبل عامين، أثناء مناقشة مع 50 ممثلاً من جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أن طريف كان يجلس حينها بترتيب أبجدي بجانب عدد من ممثلي الدول العربية الذين غادروا أماكنهم.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الشرطة توضح بشأن قضية الطفل محمود شقفة المفقود في رفح

الحكومة أحالت 27 ألف موظف للتقاعد المبكر في الضفة وغزة

المالية تتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة حتى يوليو المقبل

حماس: تطبيق تفاهمات التهدئة تسير كما تم التوافق عليه والبطء يعود لعدة أسباب

سلطة النقد تتوقع موعد انتهاء الأزمة المالية للسلطة

السعودية تعدم 33 شيعيا بقطع الرأس بالسيف والحرابة وصلب احدهما

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة بتاريخ 16 مايو

الأخبار الرئيسية

هآرتس : نتنياهو نجح في تفكيك الالغام مغ غزة لكن أزمة السلطة تحدٍ جديد له

860x484

مبعوث ترامب "غرينبلات" يهاجم الشهيد أبو جهاد الوزير وحماس تدافع

42019253434054

فيديو: برلماني عراقي يشتم الفلسطينيين وعرفات ويساند تل ابيب واحتفاء اسرائيلي بتصريحاته

الجهاد

قيادي بالجهاد: نعيش أصعب أيامنا ويتحدث عن صفقة القرن ويبعث برسالة للسلطة مفادها..

مبعوث ترامب: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويوضح حقيقة الكونفدرالية بصفقة القرن