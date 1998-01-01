نحو 300 مستوطن يقتحمون الأقصى ومحاولات متكررة لأداء طقوس تلمودية

القدس المحتلة / سما /

اقتحم نحو 300 مستوطن، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بمجموعات كبيرة ومتتالية من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه، في الوقت الذي تشدد فيه قوات الاحتلال إجراءاتها على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد، وتحتجز بطاقات المصلين من فئة الشبان.

وتأتي الاقتحامات الواسعة لليوم الخامس على التوالي في "عيد الفصح" العبري، تلبية لدعوات ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم للمستوطنين بضرورة المشاركة المكثفة في اقتحامات الأقصى، ومحاولة تقديم قرابين الفصح خلال العيد التلمودي، علما أن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا الأقصى في الأيام الثلاثة الماضية، بينهم وزير الزراعة الإسرائيلي "اوري ارئيل"، وقائد شرطة الاحتلال في القدس.