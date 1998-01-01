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إسرائيلية تقرر الهجرة بعد تعرضها لتهديدات عقب انتقادها نتنياهو

الخميس 25 أبريل 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيلية تقرر الهجرة بعد تعرضها لتهديدات عقب انتقادها نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قررت مستوطنة إسرائيلية من سكان مدينة عسقلان، مغادرة إسرائيل نحو جورجيا التي جاءت منها قبل سنوات طويلة.

وقالت رينات عوفر (56 عامًا) لصحيفة معاريف، إنها اتخذت قرارها بعد تعرضها لتهديدات بالقتل وغيرها بعد أن وجهت انتقادات عبر فيسبوك بعد الانتخابات بأيام ضد بنيامين نتنياهو، مطالبةً فيه برفع الحصانة عنه ومحاكمته.

وأشارت وهي شرطية سابقة إلى أنها صوتت لصالح بيني غانتس وقيادة حزبه أزرق - أبيض، مشيرةً إلى ضرورة تغيير نتنياهو.

وبينت أن قرارها بالخروج من إسرائيل ليس فقط بسبب التهديدات التي منعتها من الخروج من منزلها والتحريض المتواصل ضدها من قبل المستوطنين، بل جاء بسبب التحريض والكراهية المنتشرة في إسرائيل والتي باتت تتجذر بشكل أكبر من السابق.

وقالت "نحن نتجه نحو الدكتاتورية، وكل من لا ينحاز إلى الحكومة يتم نبذه". مشيرةً إلى أنها قدمت للشرطة شكاوى حول تلقيها للتهديدات ونشر صورها من قبل متطرفين بهدف الإضرار بها.

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