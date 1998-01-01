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بايرن ميونخ يصعد لنهائي الكأس بفوز مثير على فيردير بريمن

الخميس 25 أبريل 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يصعد لنهائي الكأس بفوز مثير على فيردير بريمن


وكالات / سما /

تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على فيردير بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب “فيستر شتادبون” في نصف النهائي.

وافتتح المهاجم البولندي المتألق دائماً روبرت ليفاندوفسكي باب التسجيل للنادي البافاري عند الدقيقة 36، مترجماً سيطرة فريقه على الملعب خلال النصف ساعة الأولى.

وعزز تياجو ألكانتارا تقدم بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63، وكانت جميع المؤشرات تشير إلى أن المباراة قد حُسمت لمصلحة رجال المدرب نيكو كوفاتش.

لكن فيردير بريمن فاجأ الجميع بتسجيله هدفين متتاليين خلال دقيقة واحدة فقط عن طريق بويا أوساكا وميلث ريشكا، ليعيد المباراة لنقطة الصفر عند الدقيقة 74.

وانتفض بايرن ميونخ مجدداً في الربع ساعة الأخيرة، وحاول التقدم بالنتيجة مجدداً من خلال هجمات متتالية، ونجح في ذلك بالفعل من خلال ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي بنجاح عند الدقيقة 80، ليصعد بفريقه إلى المباراة النهائية.

وسيواجه بايرن ميونخ في النهائي فريق لايبزيج الذي حقق انتصر يوم أمس هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

#بايرن ميونخ

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