لاتسيو يطيح بميلان في سان سيرو ويعبر لنهائي كأس إيطاليا

وكالات / سما /

أطاح لاتسيو بنادي ميلان الإيطالي على أرضه وأمام جماهيره بهدف لصفر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، والذي جمع الفريقين على أرضية ملعب “سان سيرو”، بعدما كان لقاء الذهاب في “الأوليمبيكو”، قد انتهى بالتعادل السلبي بصفر لمثله.

ودخل ميلان اللقاء بالتشكيل التالي: بيبي رينا، موساكيو، كالدارا، رومانيولي، كالابريا، كيسي، باكايوكو، لاكسالت، سوسو، بيونتيك، كاستييخو.

فيما دخل الضيوف لاتسيو بالأسماء التالية:

ستراكوشا، لويس فيليبي، أتشيربي، باستوس، رومولو، ميلينكوفيتش سافيتش، لييفا، لويس ألبيرتو، لوليتش، كوريا، إيموبيلي.

وسيطر التعادل السلبي على اللقاء حتى الدقيقة 58 ليوقع خواكين كوريا على الهدف الوحيد في المباراة، والذي هو هدف التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا.

وجاء الهدف من ضربة ركنية خاطئة لميلان، حولها لاتسيو إلى هجمة مرتدة سريعة جعلت المهاجم الأرجنتيني الشاب خواكين كوريا وجهاً لوجه مع الحارس الإسباني بيبي رينا، ليضعها بين قدميه في الشباك.

وبهذا الفوز تأهل لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا لمواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني بين أتلانتا وفيورنتينا، حيث كان لقاء الذهاب على أرض الفيولا قد انتهى بثلاثة أهداف لمثلهما.