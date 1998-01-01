أتلتيكو مدريد يهزم فالنسيا ويؤجل تتويج برشلونة

وكالات / سما /

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في قمة الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة يتمنى سقوط أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم لكي يتوج رسمياً بلقب الليجا، لكن بعد فوز الروخي بلانكوس، سوف يتأجل الحسم إلى الجولة القادمة، وتحديداً يوم السبت القادم عندما يحل ليفانتي ضيفاً على ملعب الكامب نو.

وافتتح ألفارو موراتا باب التسجيل لأتلتيكو مدريد عند الدقيقة 9، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في البطولة منذ التحاقه بالفريق في يناير الماضي، لكن سرعان ما عادل فالنسيا النتيجة عند الدقيقة 36 عن طريق المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو الذي كان لاعباً في صفوف أتلتيكو بالمواسم الماضية.

وارتفع رتم اللقاء في الشوط الثاني، وتمكن أتلتيكو مدريد من التقدم مجدداً عن طريق أنتوان جريزمان الذي أحرز الهدف الثاني بحلول الدقيقة 49، رافعاً رصيده إلى الهدف رقم 15 في الليجا.

وحصل فالنسيا على ركلة جزاء عند الدقيقة 77، وتولى دانييل باريخو تنفيذها، ونجح بوضعها في شباك الحارس يان أوبلاك بكل براعة.

وبعد 4 دقائق فقط، أحرز أنخيل كوريا هدف الفوز لأتلتيكو مدريد عبر تسديدة قوية وماكرة من خارج منطقة الجزاء، ورغم محاولات فالنسيا لتعديل النتيجة مجدداً في الدقائق الأخيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل هذه المرة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 71 وعزز موقعه في المركز الثاني، وحافظ على فارق الـ9 نقاط مع برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 52 وظل في المركز السادس.