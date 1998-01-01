مبعوث ترامب "غرينبلات" يهاجم الشهيد أبو جهاد الوزير وحماس تدافع

هاجم جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" أحد قادة الثورة الفلسطينية.

واعتبر غرينبلات في تغريدة له عبر تويتر أن وضع صورة الشهيد الوزير في إحدى المدارس الحكومية الفلسطينية بالضفة الغربية، "تمجيد خسيس للعنف والإرهاب".

وقال "الطلاب الفلسطينيون يستحقون أن يتعلموا عن انجازات أفضل لمجتمعهم من هذا".

وردًا على ذلك قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن مهاجمة غرينبلات لرموز الشعب الفلسطيني، والتي كان أخرها وصفه للشهيد خليل الوزير بالإرهابي، هو إستمرار لتبني المبعوث الأمريكي للرواية الإسرائيلية. وأضاف "شهداء شعبنا قاتلوا من أجل حرية انتزاع حريتهم، بينما مثّل الاحتلال أكثر حالات إرهاب الدولة وضوحا في التاريخ".