فيديو.. مانشستر سيتي يهزم اليونايتد ويقترب بشدة من لقب البريميرليج

وكالات / سما /

نجح فريق نادي مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار الأغلى بالنسبة له هذا الموسم على حساب الجار اللدود، مانشستر يونايتد في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وحل السكاي بلوز ضيوفاً ثقيلة على ملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين.

وحظيت مباراة الليلة باهتمام كبير من جانب عشاق الكرة الإنجليزية، لما قد تلعبه من دور في حسم هوية بطل البريميرليج هذا الموسم، حيث أنها على الورق، المباراة الأصعب بالنسبة لكتيبة بيب جوارديولا فيما تبقى من عمر الدوري الإنجليزي.

قدم أصحاب الأرض شوطاً أول جيداً، دافعوا بشكل منظم وأغلقوا مفاتيح لعب السيتي، وحاولوا تشكيل بعض الخطورة على مرمى إيديرسون، ولكن تغيرت الأمور في الشوط الثاني، واستطاع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا تسجيل الهدف الافتتاحي في مباراة مسرح الأحلام بتسديدة أرضية خادعة في الدقيقة 54.

وانطلق رحيم ستيرلينج في هجمة مرتدة سريعة ليمرر الكرة إلى البديل ليروي ساني الذي سدد كرة تصطدم بقدم دافيد دي خيا الحارس الإسباني لليونايتد وتدخل الشباك معلنة الهدف الثاني لمصلحة أزرق مانشستر في الدقيقة 66.

حاول المدير الفني النرويجي أولي جنار سولشاير إجراء بعض التبديلات والدفع بلوكاكو، مارسيال وأليكسيس سانشيز لإدراك التعديل أو على الأقل إحراز هدف تذليل الفارق ولكنه لم يفلح.

بهذه النتيجة، يستعيد السيتي صدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، وأصبح الفريقان متساويين في عدد المباريات التي لعبت.