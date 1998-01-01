  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

سناتوران ديمقراطيان يدعوان لمراجعة التحالف مع السعودية بعد اعدامات الشيعة

الخميس 25 أبريل 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سناتوران ديمقراطيان يدعوان لمراجعة التحالف مع السعودية بعد اعدامات الشيعة


واشنطن/وكالات/

دعا سناتوران ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الأربعاء، إلى إعادة النظر في تحالف الولايات المتحدة مع السعودية، وذلك بعيد تنفيذ الرياض حكم الإعدام بحق 37 شخصا.

وكانت السلطات السعودية قد نفذت حكم الإعدام بحق 37 سعوديا في 5 مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض ومكة والمدينة المنورة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية.

وكانت قد قالت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، في بيان إن "من المقيت جدا أن ثلاثة على الأقل من الذين أعدموا كانوا قاصرين وقت صدور الحكم بحقهم".

وقال السناتور بيرني ساندرز الساعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة إن الإعدامات الجماعية "تؤكد كم أصبح ملحا على الولايات المتحدة أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الاستبدادي في السعودية".

وقال ساندرز إن على الولايات المتحدة أن "تظهر أنه ليس للسعوديين صك مفتوح مفتوحا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان وإملاء سياستنا الخارجية".

من جهتها قالت السناتور الديموقراطية دايان فاينستين إنها كانت قد دعت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر بعلاقتنا مع السعودية" بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلنت عبر تويتر أن "التقارير الأخيرة تعزز مخاوفي. لا يمكننا أن نغض الطرف عن الإعدامات المتزايدة بخاصة وأن تساؤلات كثيرة تحيط بشرعية المحاكمات".

ولم يصدر عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي تعهّد بالحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية حتى بعد جريمة قتل خاشقجي، أي تعليق حول الإعدامات الأخيرة.

وردا على سؤال حول الإعدامات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو يثير قضية حقوق الإنسان مع القادة السعوديين في "كل مرة" تكون هناك مخاوف بشأنها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "ندعو حكومة السعودية وكافة الحكومات إلى احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان عدالة المحاكمة، والشفافية، وعدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون، وحرية الديانة والمعتقد".

ولم تعلّق المتحدثة بشكل مباشر على الإعدامات، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تعارض الحكم بالإعدام عندما يكون المتّهم قاصرا عند توقيفه أو ارتكابه المخالفة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: تطبيق تفاهمات التهدئة تسير كما تم التوافق عليه والبطء يعود لعدة أسباب

مستشرق إسرائيلي : نسعى لإيصال حماس لوضع حركة فتح الآن

سلطة النقد تتوقع موعد انتهاء الأزمة المالية للسلطة

السعودية تعدم 33 شيعيا بقطع الرأس بالسيف والحرابة وصلب احدهما

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة بتاريخ 16 مايو

كان يطمح أن يصير شرطيًا.. صور: وفاة طفل مريض بالسرطان في غزة

فيديو.. مدربة سعودية شهيرة: "سأنجب من امرأة أخرى"

الأخبار الرئيسية

42019253434054

فيديو: برلماني عراقي يشتم الفلسطينيين وعرفات ويساند تل ابيب واحتفاء اسرائيلي بتصريحاته

الجهاد

قيادي بالجهاد: نعيش أصعب أيامنا ويتحدث عن صفقة القرن ويبعث برسالة للسلطة مفادها..

مبعوث ترامب: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويوضح حقيقة الكونفدرالية بصفقة القرن

المالية تتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة حتى يوليو المقبل

موظفين

الحكومة أحالت 27 ألف موظف للتقاعد المبكر في الضفة وغزة