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وزير الدفاع اللبناني : لن نتنازل عن شبر من أرضنا

الخميس 25 أبريل 2019 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع اللبناني : لن نتنازل عن شبر من أرضنا


بيروت / وكالات /

قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب إن لبنان متمسك بحقوقه بكافة السبل من خلال التنسيق مع قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" والمجتمع الدولي.

وأضاف :"بوصعب" خلال مؤتمر عقده عقب جولة تفقدية على حدود البلاد الجنوبية بمحاذاة المنطقة التي تحتلها "إسرائيل" أن "لبنان لن يتنازل عن أي شبر من أرضه"، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.

وذكر أن "العمليات في المنطقة تنفذ بتنسيق عال جدًا بين الجيش واليونيفيل، وليس من السهل على اللبنانيين أن يروا عسكريًا غير لبناني يدخل بين القرى".

وبين أن "لدى الجيش 5 آلاف عنصر في المنطقة، لكن الحاجة لـ10 آلاف عنصر والتعويل على الجيش هو الأساس".

ولفت "بوصعب" إلى أنه طلب زيارة نقطة B1 لكن لم يتمكن "لأن الجيش الإسرائيلي وضع أسلاكه الشائكة في الداخل اللبناني ولم يلتزم بالخط الأزرق".

وتقع النقطة B1 عند منطقة "رأس الناقورة" الاستراتيجية، لتأثيرها على مجرى ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ولأنها تمتاز جغرافيّاً بالسماح لمن يسيطر عليها بالإشراف على مساحة هائلة من البحر والبرّ.

وردا على سؤال عن سلاح "حزب الله"، قال وزي الدفاع اللبناني: "لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش وهو ما أقر به الأمين العام للحزب حسن نصرالله.. هذا يحتاج استراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية".

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