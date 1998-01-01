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وزير شؤون القدس يطلع ممثل كندا على تطورات الأوضاع بالمدينة المقدسة

الأربعاء 24 أبريل 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير شؤون القدس يطلع ممثل كندا على تطورات الأوضاع بالمدينة المقدسة


أطلع فادي الهدمي وزير شؤون القدس، اليوم الاربعاء، ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوجلاس برودفوت على تطورات الأوضاع في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وحذر الهدمي، خلال لقائه ممثل كندا، من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المدينة المحتلة، خاصة الاقتحامات الواسعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى.

ودعا إلى انتقال المجتمع الدولي من بيانات الشجب والاستنكار، إلى التحرك الفعلي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية حل الدولتين.

وأبدى الهدمي تطلعه للتعاون المشترك، والحصول على المزيد من الدعم من الدول الصديقة "حتى نتمكن من الاستمرار بأداء الرسالة التي تستند على القرارات الدولية، وصولا إلى تحقيق دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، أكد برودفوت موقف بلاده الداعم لحل الدولتين باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، معبرا عن رفضه للإجراءات أحادية الجانب التي قامت بها بعض الدول، كاعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها سفارات بلادها إليها، لما تشكله من عقبة أمام عملية السلام.

وشدد على أن كندا ستستمر في دعم وتنفيذ المشاريع التنموية داخل القدس

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