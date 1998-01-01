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محكمة "عوفر" تنظر باستئناف الرزة المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر

الأربعاء 24 أبريل 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة "عوفر" تنظر باستئناف الرزة المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر


بيت لحم / سما /

نظرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في "عوفر" بالاستئناف المقدم من الاسير المضرب عن الطعام حسام الرزة، ضد اعتقاله الاداري، وذلك بحضور محامي مؤسسة الضمير محمود حسان الذي مثل أمام المحكمة.

وعلم ان قاضي المحكمة قرر تأجيل إصدار القرار الى موعد لاحق لم يحدده.

وقال محامي "الضمير" محمود حسان، ان الاسير الرزة البالغ من العمر 62 عاما، المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الاداري منذ التاسع عشر من آذار الماضي، نقل الى المحكمة من قسم العزل في سجن نيستان بالرملة، وقد بدت عليه علامات التعب والارهاق من جراء استمراره في الاضراب منذ اكثر من شهر، وبدا بحالة هزال عام، ويشعر بآلام في المعدة والمفاصل والرأس وهو بحاجة الى عناية طبية مكثفة.

وكانت قوات الاحتلال عزلت الاسير الرزة، وهو من مدينة نابلس عقب إضرابه عن الطعام، ونقلته من معتقل ريمون الصحراوي الى زنازين ايشل في سجن بئر السبع، ولاحقا تم نقله الى زنازين العزل في سجن نيستان.

وهذه هي المرة الاولى التي يشاهد المحامي الاسير الرزة منذ اعلانه الاضراب عن الطعام، حيث أن مصلحة السجون تماطل في السماح بزيارته، متذرعة بالاعياد اليهودية.

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