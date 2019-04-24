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غزة: الشرطة توضح بشأن قضية الطفل محمود شقفة المفقود في رفح

الأربعاء 24 أبريل 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الشرطة توضح بشأن قضية الطفل محمود شقفة المفقود في رفح


غزة / سما /

اصدرت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاربعاء، تصريح بشأن قضية الطفل المفقود في رفح محمود شقفة والبالغ من العمر عامين ونصف.

وقالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها ايمن البطنيجي،  تتابع الأجهزة والإدارات المختصة بالشرطة قضية الطفل المفقود في محافظة رفح (محمود رأفت شقفة) والبالغ من العمر عامين ونصف، وذلك منذ تلقيها بلاغاً باختفائه.

وفيما يلي نص التصريح كما وصل سما الاخبارية:

تصريح صحفي حول الطفل المفقود برفح (محمود شقفة):

 تتابع الأجهزة والإدارات المختصة بالشرطة قضية الطفل المفقود في محافظة رفح (محمود رأفت شقفة) والبالغ من العمر عامين ونصف، وذلك منذ تلقيها بلاغاً باختفائه.

 حيث تقوم فرق المباحث العامة والأدلة الجنائية بعمليات بحث مستمرة، وتواصل جهودها من أجل العثور على الطفل وإنهاء القضية.


العقيد/ أيمن البطنيجي
المتحدث باسم الشرطة
الأربعاء 2019/4/24

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