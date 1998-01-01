الرجوب يطلع رئيس مجلس الأمة الكويتي على مستجدات الأوضاع في فلسطين

الكويت /سما/

أطلع جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ووضعه بصورة تطورات الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرجوب مع الغانم، في الكويت، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح .

وشكر اللواء الرجوب رئيس مجلس الأمة الكويتي على مواقف دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، وعلى الدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، مثمنا دور الغانم القومي في فضح السياسات الإسرائيلية أمام المحافل البرلمانية الدولية .

بدوره، أكد الغانم أن مواقف دولة الكويت ثابتة ونابعة من الإيمان المطلق لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشعب الكويتي، بعدالة القضية الفلسطينية تاريخيا، مشددا على أن دولة الكويت لن تألو جهدا لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

و قدم الرجوب في ختام اللقاء، هدية رمزية إلى الغانم تعبيرا عن امتنان وتقدير شعبنا له ولدولة وشعب الكويت الشقيق.