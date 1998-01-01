الصالح: مستمرون في دعم كافة الهيئات المحلية

رام الله / سما /

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني، وتسعى لتعزيز صمود المواطنين في كافة مناطق تواجدهم.

وأكد الصالح خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس قسم الشرق الأوسط في الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ( (BMZكلوس كريمر، استمرار الوزارة في دعم كافة الهيئات المحلية بما فيها بلديات قطاع غزة، من خلال مجموعة من المشاريع التي تنفذها الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وتطرق إلى مجموعة من المشاريع الممولة من الحكومة الألمانية، مستعرضا طبيعة تلك المشاريع وأبرز التحديات التي تحول دون إنجازها، خاصة ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.

وأكد أهمية الدعم المقدم من ألمانيا لقطاع الحكم المحلي، من خلال برنامج دعم البلديات المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ودعم الوزارة من خلال بنك التنمية الألماني (KFW) ووكالة التعاون الدولي (GIZ)، وما لهذا الدعم من أثر بالغ ودور حيوي في تمكين الوزارة من تنفيذ سياستها ودعم تدخلاتها لتمكين الهيئات المحلية من القيام بأدوارها على أكمل وجه.

بدوره، رحب كريمر بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ18، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحديد أهم المشاريع التنموية التي من شأنها التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.