  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نظرا لارتفاع اسعارها.. الزراعة بغزة تقرر السماح بإدخال الدجاج المبرد الكامل للقطاع

الأربعاء 24 أبريل 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نظرا لارتفاع اسعارها.. الزراعة بغزة تقرر السماح بإدخال الدجاج المبرد الكامل للقطاع


غزة / سما /

قررت وزارة الزراعة في غزة، مساء اليوم الاربعاء، السماح بادخال الدجاج المبرد، وذلك نظرا لارتفاع اسعار الدجاج  بالاسواق المحلية في القطاع.

واوضحت الزراعة بغزة في بيان مقتضب، أنه "نظرا لارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق المحلية بقطاع غزة، تقرر السماح بإدخال الدجاج المبرد الكامل اعتبارا من تاريخ 24/4/2019". 

اقرا/ي ايضا: "الزراعة" توضح أسباب ارتفاع أسعار الدجاج في غزة

وكانت وزارة الزراعة في غزة، قد اوضحت أن الارتفاع الطفيف في أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة يعود لشح دخول البيض المفقس إلى القطاع، والخسائر التي تكبدها المزارعون مؤخرا ما أدى لعزوفهم عن التربية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني أن التذبذب الطفيف في أسعار الدواجن يُعد أمر طبيعي في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأكد البسيوني، أن وزارته تراقب قطاع الدواجن بشكل متواصل، ولن تسمح بتجاوز سياستها المتبعة في تنظيمه، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بعد ارتفاع الأسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن وزارته ماضية في تنفيذ سياستها التي اعتمدتها لهذا العام والمتمثلة في دعم المزارع وحماية المستهلك.

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي

مستشرق إسرائيلي : نسعى لإيصال حماس لوضع حركة فتح الآن

داعش تتبنى:ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

سلطة النقد تتوقع موعد انتهاء الأزمة المالية للسلطة

السعودية تعدم 33 شيعيا بقطع الرأس بالسيف والحرابة وصلب احدهما

اسعار العملات مقابل الشيكل

كان يطمح أن يصير شرطيًا.. صور: وفاة طفل مريض بالسرطان في غزة

الأخبار الرئيسية

المالية تتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة حتى يوليو المقبل

مبعوث ترامب: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويوضح حقيقة الكونفدرالية بصفقة القرن

موظفين

الحكومة أحالت 27 ألف موظف للتقاعد المبكر في الضفة وغزة

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة بتاريخ 16 مايو

حماس: تطبيق تفاهمات التهدئة تسير كما تم التوافق عليه والبطء يعود لعدة أسباب