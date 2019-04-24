نظرا لارتفاع اسعارها.. الزراعة بغزة تقرر السماح بإدخال الدجاج المبرد الكامل للقطاع

غزة / سما /

قررت وزارة الزراعة في غزة، مساء اليوم الاربعاء، السماح بادخال الدجاج المبرد، وذلك نظرا لارتفاع اسعار الدجاج بالاسواق المحلية في القطاع.

واوضحت الزراعة بغزة في بيان مقتضب، أنه "نظرا لارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق المحلية بقطاع غزة، تقرر السماح بإدخال الدجاج المبرد الكامل اعتبارا من تاريخ 24/4/2019".

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وكانت وزارة الزراعة في غزة، قد اوضحت أن الارتفاع الطفيف في أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة يعود لشح دخول البيض المفقس إلى القطاع، والخسائر التي تكبدها المزارعون مؤخرا ما أدى لعزوفهم عن التربية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني أن التذبذب الطفيف في أسعار الدواجن يُعد أمر طبيعي في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأكد البسيوني، أن وزارته تراقب قطاع الدواجن بشكل متواصل، ولن تسمح بتجاوز سياستها المتبعة في تنظيمه، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بعد ارتفاع الأسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن وزارته ماضية في تنفيذ سياستها التي اعتمدتها لهذا العام والمتمثلة في دعم المزارع وحماية المستهلك.