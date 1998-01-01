الشرطة تفرّق "حريديم" حاولوا الاعتداء على جندي إسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

احتشد العشرات من اليهود المُتزمتين دينيا (الحريديم)، اليوم الأربعاء، في حي "مئة شعاريم" في القدس، حول جندي إسرائيلي يرتدي الزي العسكري، ورددوا عبارة مسيئة له.

وألقى الحشد على الجندي حجرا كبيرا. وفرّق رجال الشرطة الإسرائيلية، الذين هرعوا إلى مكان الحادث الحشد، وسمحوا للجندي بالاستمرار في طريقه. ولم يصب أحد بأذى.

ووفقا لموقع قناة i24 الاسرائيلي، يعد حي "مئة شعاريم" يُعتبر معقل "الحريديم" المتشددين، الذين يعتزلون المجتمع الإسرائيلي، ويطبّقون الفروض الدينية والشعائر التوراتية بحذافيرها.

ويرتبط هذا الحي أيضا، بتيار حركة "ناطوري كارتا"، المعارضة لقيام ووجود إسرائيل، ولذلك فإنها تؤيد الفلسطينيين، وتناهض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.