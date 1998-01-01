السفير اللوح يطلع المبعوثة السويدية للسلام على آخر التطورات في فلسطين

القاهرة /سما/

أطلع دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء، المبعوثة السويدية لعملية السلام في الشرق الأوسط وافريقيا آنا همارجرين، على تطورات الساحة السياسية الفلسطينية، والإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ومحاولات طمس معالمها الاسلامية والمسيحية.

ووضع السفير اللوح، همارجرين، خلا لقائهما في مقر السفارة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور سفير السويد لدى مصر يان ثيسليف، في صورة ما تمارسه اسرائيل بحق شعبنا، وقفز الإدارة الأميركية على القوانين الدولية، وإسقاط الحق الفلسطيني والاستمرار في التضييق على المقدسيين وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، واستمرار الاستيطان، وسياسات العقاب الجماعي والاعتقالات واقتطاع اسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ما يزيد من التضييق على شعبنا.

وأكد رفض القيادة ما تسمى "صفقة القرن"، وعدم قبولها بأي خطة لا تتفق مع المرجعيات الدولية.

وطالب بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأهمية دعم مساعي القيادة الفلسطينية الحثيثة في الحفاظ على حقوق شعبنا، وتحقيق الوحدة في سبيل مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.