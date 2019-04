مبعوث ترامب: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويوضح حقيقة الكونفدرالية بصفقة القرن

نفى مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، أن تتضمن الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، إقامة دولة كونفدرالية نضم كل من الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال إن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين.

وكتب غرينبلات في تغريدته نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" يقول إن "الولايات المتحدة تعتبر ترى بالأردن والملك عبد الله حليفًا قويًا".

.@KingAbdullahII & #Jordan are strong US allies. Rumors that our peace vision includes a confederation between Jordan, Israel & the PA, or that the vision contemplates making Jordan the homeland for Palestinians, are incorrect. Please don’t spread rumors.