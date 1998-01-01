  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معايعة والقنصل البريطاني يبحثان التعاون في المجال السياحي

الأربعاء 24 أبريل 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة والقنصل البريطاني يبحثان التعاون في المجال السياحي


رام الله / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون في المجال السياحي.

وأكدت معايعة خلال اللقاء، تطلعها لمزيد من العمل والتعاون، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره البريطاني، لزيادة عدد السياح البريطانيين إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، واستخدام المرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية ووسائل نقل وغيرها.

وتحدثت معايعة عن آخر مستجدات قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية في الأسواق والمحافل السياحية العالمية، لتكثيف أعداد السياح القادمين إلى فلسطين، وفتح أسواق سياحية واستهداف فئات عمرية جديدة، وانتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة التي عملت على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة.

وبحث الطرفان تنظيم زيارات لوفود إعلامية بريطانية لفلسطين بهدف الاطلاع على الواقع السياحي، ومشاركة فلسطين في معرض لندن السياحي الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن والدولتين ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..

داعش تتبنى:ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

سلطة النقد تتوقع موعد انتهاء الأزمة المالية للسلطة

السعودية تعدم 33 شيعيا بقطع الرأس بالسيف والحرابة وصلب احدهما

اسعار العملات مقابل الشيكل

كان يطمح أن يصير شرطيًا.. صور: وفاة طفل مريض بالسرطان في غزة

الأخبار الرئيسية

موظفين

الحكومة أحالت 27 ألف موظف للتقاعد المبكر في الضفة وغزة

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة بتاريخ 16 مايو

حماس: تطبيق تفاهمات التهدئة تسير كما تم التوافق عليه والبطء يعود لعدة أسباب

مستشرق إسرائيلي : نسعى لإيصال حماس لوضع حركة فتح الآن

جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى