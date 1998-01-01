معايعة والقنصل البريطاني يبحثان التعاون في المجال السياحي

رام الله / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون في المجال السياحي.

وأكدت معايعة خلال اللقاء، تطلعها لمزيد من العمل والتعاون، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره البريطاني، لزيادة عدد السياح البريطانيين إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، واستخدام المرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية ووسائل نقل وغيرها.

وتحدثت معايعة عن آخر مستجدات قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية في الأسواق والمحافل السياحية العالمية، لتكثيف أعداد السياح القادمين إلى فلسطين، وفتح أسواق سياحية واستهداف فئات عمرية جديدة، وانتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة التي عملت على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة.

وبحث الطرفان تنظيم زيارات لوفود إعلامية بريطانية لفلسطين بهدف الاطلاع على الواقع السياحي، ومشاركة فلسطين في معرض لندن السياحي الدولي.